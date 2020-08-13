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44-летняя женщина и двое несовершеннолетних детей пострадали в ДТП в Ижевске

ДТП произошло 12 августа
Дарья ПорсеваДарьяПорсева
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Ижевске около 12:00 по улице Воткинское шоссе столкнулись две иномарки. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 48-летний водитель машины «Рено Логан», не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в машину «Фольксваген Поло», под управлением 44-летней женщины, - говорится в сообщении.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Результате ДТП водитель «Фольксвагена» и его пассажиры – 7-летняя и 12-летняя девочки получили травмы.

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