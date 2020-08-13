Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Ижевске

Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске пройдут рейды по выявлению пьяных водителей. Об этом сообщает отдел ГИБДД по городу.

- 14 августа 2020 года на территории Ижевска полицейскими будут проводиться рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянении, - говорится в сообщении.

Напомним, за управлением машиной в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусматривается уголовная ответственность (наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 300 000 рублей и лишения свободы на срок до 2 лет).

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