Какая погода ждет жителей Ижевска в выходные?

Фото: Амир Закиров

«Комсомолка» традиционно в пятницу рассказывает, какая погода будет в выходные в Ижевске. Так, синоптики прогнозируют дожди и низкие температуры.

По данным сервиса Яндекс погода, в субботу, 14 августа, днем будет +13…+14 градусов, ночью +11…+12 градусов, весь день небольшой дождь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр, ночью с 14 на 15 августа местами по региону ожидаются сильные дожди. Во второй половине ночи и утром 15 августа местами по республике ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.

В воскресенье, 15 августа, днем ожидается +13…+14 градусов, ночью +11…+12 градусов, весь день небольшой дождь, к вечеру пасмурно.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе в Ижевске ожидается в среднем +16 градусов, ночью +10 градусов, местами пройдут дожди.

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