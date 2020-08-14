Работа ижевского троллейбуса №6 в выходные возобновляется

Фото: пресс-служба ИжГЭТ

В Ижевске с 15 августа возобновляется работа по выходных троллейбуса №6. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- Режим работы (отправление первого и последнего троллейбусов с конечных остановок): Городок Металлургов: 5:45 - 21:13; Завод "Нефтемаш": 5:45 - 21:15, - говорится в сообщении.

Интервалы движения можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ранее чтобы составить расписание движение маршрута в ближайшее время было проведено визуальное обследование, а также линейные диспетчеры провели опрос водителей и кондукторов, а также проанализировано количество перевезённых пассажиров троллейбусами №№9 и 10.

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