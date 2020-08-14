Депутат Госдумы России предложил обеспечить школьников и студентов защитными масками

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Депутат Госдумы Василий Власов предложил Минздраву обеспечить школьников и студентов, которые 1 сентября начнут учебу, защитными масками. Об этом сообщает RT на русском.

- В целях предотвращения развития болезни предлагаю рассмотреть возможность обеспечения школьников и учащихся средних специальных и высших учебных заведений защитными масками до конца 2020 года на безвозмездной основе, - написано в тексте обращения.

Василий Власов считает, что такие меры помогут минимизировать риски распространения коронавируса в учебных заведениях. При этом он напомним, что в России каждый день продолжают выявлять новые случаи заражения вирусом.

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