Два человека погибли в ДТП на трассе Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии на 2 километре автодороги «В. Уни - Антропиха» Юкаменского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республики.

- 64-летний водитель машины ВАЗ-2121 не справился с управлением и улетел в кювет, с последующим опрокидыванием, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель и его 48-летний пассажир погибли, еще один 69-летний пассажир получил травмы, его отвезли в больницу.

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