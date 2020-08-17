18 августа в Удмуртии ожидается усиление ветра

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В Удмуртии 18 августа ожидается усиление северо-западного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

Порывы могут достигать 15-17 м/c. Жителям рекомендуется не оставлять открытыми окна и балконы, автовладельцам внимательно выбирать места парковки, не жечь траву на приусадебных участках.

По данным сервиса Яндекс погода, 18 августа, во вторник, днем будет +14…+16 градусов, ночью +7…+10 градусов, пасмурно.

По предварительному прогнозу самым холодным днем за неделю станет 19 августа, днем ожидается +11…+16 градусов, ночью +3…+8 градусов.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть на сайте.

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