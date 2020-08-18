Из-за пьяного водителя на трассе Удмуртии произошло ДТП

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

17 августа вечером на 55 километре автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Алнашского района Удмуртии столкнулись «легковушка» и грузовик. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 22-летний водитель машины «ВАЗ-2114» врезался в КамАЗ под управлением 47-летнего мужчины, который ехал впереди. При этом водитель «легковушки» был в состоянии опьянения, - говорится в сообщении.

В результате ДТП пассажир «ВАЗ-2114», 22-летний молодой человек, получил травмы, его отвезли в больницу.

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