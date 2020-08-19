Погода в Ижевске 19 августа: до +13 градусов и небольшие дожди

Фото: Амир Закиров
Доброе утро, Ижевск! Хоть за окном и солнце, но уже по-осеннему холодно. Какой погоды ждать днем расскажет «Комсомолка».
Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра 18 августа, в среду, днем ожидается +11…+13 градусов, небольшие дожди, ночью +6…+8 градусов.
По данным сервиса Яндекс погода, сегодня +10…+11 градусов, небольшой дождь, ночью +9…+10 градусов, пасмурно.
Желаем вам отличного дня!
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
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