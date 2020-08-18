Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 18 августа: 30 новых случаев заражения и 28 выздоровевших

Фото: Амир Закиров

18 августа, во вторник, в Удмуртии зарегистрировали 30 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выписали 28 человек, об этом сообщает оперштаб региона.

Диагноз подтвердился у 18 жителей Ижевска, 6 жителей Малопургинского района (с. Малая Пурга, д. Итешево, д. Среднее Кечево, с. Ильинское), 3 жителей Вавожского района (с. Вавож), 2 жителей Воткинска, 1 жителя Можги.

Полную карту распространения коронавируса можно посмотреть на сайте.

Состояние заболевших: 318 в удовлетворительном состоянии, 142 средней степени тяжести, 19 в тяжелом состоянии. Всего на 18 августа в Удмуртии зарегистрировано 2 849 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, 2 314 человек выздоровели, 56 летальных случаев.

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