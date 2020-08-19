Спасатели помогли освободить палец 6-летнему ижевчанину

Фото: ПСС Ижевска

В Ижевске 18 августа спасатели помогли юному исследователю освободить палец от игрушки. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы столицы Удмуртии.

- Игрушка никак не хотела сама сниматься с пальца, на помощь выехали спасатели. Молодой человек был очень серьёзен и ни капельки не испугался, - говорится в сообщении,

С помощью слесарного инструмента палец удалось освободить.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Доброе утро, дорогие читатели! Одевайтесь теплее, сегодня прохладно. Подробнее о погоде по ссылке.

- «Это, безусловно, правильное решение»: в Госдуме прокомментировали предложение о закрытие кальянных до конца года.

- «Ходит за девушками и лапает их»: горожан возмутило поведение мужчины на Центральной площади Ижевска.