У ижевчанки, которая задолжала почти 260 тысяч рублей, судебные приставы забрали машину

Фото: Максим Шеметов/ТАСС

В Ижевске судебные приставы забрали машину у должницы. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

- Ижевчанка должна нескольким юрлицам, а также не оплачивала услуги связи. Так, общая сумма задолженности составила 259 тысяч рублей. Судебный пристав неоднократно предупреждал женщину об ответственности, та игнорировала предупреждения, - говорится в сообщении.

В связи с этим в ходе исполнительного розыска было установлено, что в собственности у должницы есть машина Changan. Автомобиль был арестован и принудительно эвакуирован на спецстоянку.

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