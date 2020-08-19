31 нарушение законодательства в области охоты и оборота оружия выявлено в Удмуртии

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В Удмуртии в период открытия летне-осенней охоты на пернатую дичь с 14 по 16 августа проводились рейды по выявлению нарушений в области охоты и оборота оружия. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды по региону.

- Так, по результатам рейдов было возбуждено 31 дело об административном правонарушении по статье «нарушение правил охоты» и два дела по статье «нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему», - говорится в сообщении.

При этом в Минприроды напомнили, что нарушение правил охоты влечет наложение штрафа в размере от 500 рублей до 4 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или лишение права на охоту на срок до 2 лет.

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