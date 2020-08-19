Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Удмуртии

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В Удмуртии полицейские пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Наркопритон организовал 52-летний неработающий ранее судимый хозяин дома. С января 2020 года он систематически предъявлял дом наркозависимым для употребления веществ. В ходе обыска в доме задержанного были обнаружены шприцы, посуда и вещества для приготовления наркотиков, - говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет. Посетители квартиры привлечены к административной ответственности, им грозит штраф.

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