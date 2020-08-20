Ижевчанина осудили за убийство брата

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В Ижевске районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине, который обвинялся в убийстве брата. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- Установлено, что осужденный с 53-летним братом жили на СНТ «Виктория». Накануне случившегося они выпивали, после чего между ними произошла ссора по бытовой почве. В ходе чего осужденный ударил брата топором в область шеи, в результате чего мужчина скончался, - говорится в сообщении.

В рамках расследования уголовного дела обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, допрошены свидетели, проведены экспертизы.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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