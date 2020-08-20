Водитель «легковушки» насмерть сбил пешехода

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Каракулинском районе Удмуртии 19 августа вечером произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.

- Пьяный 66-летний водитель «ВАЗ-2121» сбил пешехода – 57-летнюю женщину. Пострадавшую отвезли в больницу, где она скончалась он полученных травм, - говорится в сообщении.

По факту случившегося ведется расследование.

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