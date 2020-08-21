Из-за линий электропередач в заказнике Удмуртии могли пострадать птицы

Из-за незащищенных линий электропередач могли пострадать птицы и люди Фото: Архив КП

В Увинском районе Удмуртии могли погибнуть птицы в Областновском заказнике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Проверка показала, что линии электропередач в заказнике не были оборудованы птицезащитными устройствами. Из-за этого могли погибнуть пернатые, а люди могли остаться без электричества.

Природоохранная межрайонная прокуратура направила исковое заявление в суд, чтобы администрация района провела мероприятия по предотвращению гибели животных. Увинский районный суд удовлетворил требования прокурора. Решение пока не вступило в законную силу.

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