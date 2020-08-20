Ремонт съезда с Шабердинского тракта начался в Ижевске

Фото: Дороги Удмуртии
В Ижевске начался ремонт съезда с Шабердинского тракта на улицу 1-я Тверская к школе №60. Об этом сообщается в группе «Дороги Удмуртии».
- Решение делать ремонт на участке было принято из-за многочисленных обращений жителей. При этом планируется не только отремонтировать и продлить подъезд к школе, но и обеспечить безопасный переход через Шабердинский тракт, - говорится в сообщении.
Фото: Дороги Удмуртии
Уже в ближайшее время на объекте будет обустроен пешеходный переход в районе дома № 55а по ул. 1-я Тверская.
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