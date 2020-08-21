34-летняя жительница Удмуртии скончалась при столкновении «легковушки» и грузовика

Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В Удмуртии на 36 километре автодороги «Балезино-Сергино» Балезинского района произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по республике.
- 34-летний водитель машины «Лада Калина», по предварительным данным, не справился с управлением и вылетел на «встречку», где врезался в грузовик, под управлением 35-летнего мужчины, - говорится в сообщении.
Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате ДТП водителя «Лады» отвезли в больницу, 34-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия, 9-летний пассажир получил телесные повреждения.
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