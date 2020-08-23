Погода в Ижевске 23 августа: без осадков и до +22 градусов

Фото: Алена Селезнева

Доброе, воскресное, утро, Ижевск! На календаре 23 августа и традиционно "Комсомолка" расскажет, какая погода нас ждет сегодня.

Так, по данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня днем ожидается облачная погода без осадков, температура составит +20...+22 градуса, ночью +8...+10 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, днем ожидается +21...+22 градуса, малооблачно, без осадков, ночью +11...+13 градусов, без осадков.

Желаем вам хорошего выходного!

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