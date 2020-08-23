Карантин у футболистов команды «Зенит-Ижевск» закончился

Фото: ФК "ЗЕНИТ-ИЖЕВСК"
Карантин из-за коронавируса у игроков и тренеров футбольной команды «Зенит-Ижевск» закончился. Об этом сообщили в официальной группе клуба.
- Карантин закончился! Все тесты отрицательные! Команда готовится к выезду в Димитровград. Уже прошла первая тренировка, - говорится в сообщении.
Ранее из-за того, что команда ушла на карантин из-за положительных анализов на коронавирус клубу «Зенит-Ижевск» засчитали два технических поражений.
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