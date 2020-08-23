Карантин у футболистов команды «Зенит-Ижевск» закончился

Фото: ФК "ЗЕНИТ-ИЖЕВСК"

Карантин из-за коронавируса у игроков и тренеров футбольной команды «Зенит-Ижевск» закончился. Об этом сообщили в официальной группе клуба.

- Карантин закончился! Все тесты отрицательные! Команда готовится к выезду в Димитровград. Уже прошла первая тренировка, - говорится в сообщении.

Ранее из-за того, что команда ушла на карантин из-за положительных анализов на коронавирус клубу «Зенит-Ижевск» засчитали два технических поражений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Футболисты и тренеры клуба «Зенит-Ижевск» ушли на карантин из-за положительного теста на коронавирус.

- Футбольный матч «Зенит-Ижевск» - «КАМАЗ» отменили из-за коронавируса.