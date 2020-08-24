Глава Ижевска Олег Бекмеметьев «Филиал поликлиники могут открыть в здании 300-го производства в Ижевске»

Фото: Анастасия Захарова

Власти Ижевска вместе с руководством завода «Купол» будут благоустраивать территорию около 300-го производства в Индустриальном районе. На месте прошлого завода планирует открытие Индустриального парка, основным направлением которого станет производство гражданской продукции.

- «Купол» приобрел эту площадку в декабре прошлого года и планирует вложить в нее порядка 3 млрд рублей. Это наш добрый партнер, и наши партнерские отношения накладывают обязательства. В планах - парковка, подъездные пути, озеленение, газоны, скамейки, малые архитектурные формы, - отметил мэр Ижевска Олег Бекмеметьев.

На реализацию программы уйдет три-четыре года. Но уже сейчас горожане могут поддержать проект благоустройства территории. Для этого нужно проголосовать по ссылке за благоустройство парка в 2021 году. Это поможет привлечь средства федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Так будет выглядеть благоустроенный сквер Фото: Анастасия Захарова

Кстати, в здании 300-го производства предлагают также открыть филиал городской поликлиники №2.

Это помещение планируют благоустроить и сделать там филиал больницы №2 на Ракетной Фото: Анастасия Захарова

- Я часто общаюсь с жителями. Практически в каждом дворе люди говорят о недоступности медицинской помощи. Об этом упоминают не только пожилые, но и люди среднего возраста. Больница на Ракетной не имеет прямых путей подъезда, туда приходится идти по неудобной лестнице. Поэтому я предлагаю открыть здесь филиал поликлиники, - говорит заместитель председателя профсоюзного комитета «Купола» Антон Городилов.

Руководство завода предварительно согласно на открытие филиала больницы. Решающее слово будет за министерством здравоохранения Удмуртии.

Парк перед «Куполом» назовут Индустриальным Фото: Анастасия Захарова

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