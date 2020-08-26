Житель Удмуртии убил сожителя матери, а она ударила сына ножом в живот

Мать ударила сына ножом в живот, а он ножом убил ее сожителя Фото: Архив КП

В Шарканском районе 30-летнего мужчину обвиняют в убийстве сожителя матери, а его мать - в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По версии следствия, 20 апреля 2020 года мужчина употреблял спиртное в доме матери вместе с ней и ее сожителем. Обвиняемый потребовал у матери закуску. Она отказала, и сын ударил ее коленом по лицу. Потом обвиняемый несколько раз ударил сожителя матери ножом. От полученных травм мужчина скончался. Обнаружив раненого сожителя, мать ударила сына ножом в живот. Мужчину госпитализировали, он выжил.

Следователи возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Уголовное дело в отношении сына направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, уголовное дело в отношении матери уже рассматривает суд.

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