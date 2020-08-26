Следователи проводят проверку по факту падения крана в Ижевске

Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске следователями проводится проверка по факту падения крана, в результате чего пострадал рабочий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

- По данным проверки, утром 25 августа на Воткинском шоссе упал перегруженный бетонными блоками кран. В результате падения открытый перелом голени получил 53-летний крановщик, - говорится в сообщении.

В рамках проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена экспертиза, опрашиваются свидетели, разыскивается владелец крана.

Напомним, падение крана произошло 25 августа, во вторник (подробнее).

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