Проведение всероссийских, межрегиональных и международных соревнований разрешили в Удмуртии

Фото: Амир Закиров

В Удмуртии с 25 августа разрешили проведение всероссийских, межрегиональных и международных соревнований. Соответствующие изменения были внесены в распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Однако есть ограничения – на соревнования не будут допускаться зрители, несовершеннолетние участники и спортсмены, достигшие 65 лет. Все мероприятия будут проходит при соблюдении мер профилактики.

Напомним, не так давно в Удмуртии возобновили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе (подробнее).

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