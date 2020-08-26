Более 30% родителей школьников в России 1 сентября возьмут выходной

Фото: Диля Ахмадишина

По результатам опроса 30% работающих родителей школьников 1 сентября планируют взять выходной. Об этом сообщает RT на русском.

17% опрошенных в День знаний собираются отпроситься на полдня и прийти на работу позже. При этом 52% родителей не будут отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить в школу ребенка.

Кроме того, опрос показал, что женщины отпрашиваются с работы 1 сентября чаще, чем мужчины. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысяч трудоустроенных родителей.

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