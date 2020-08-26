На территории бывшего арсенала в Удмуртии ведется работа по утилизации снарядов

Фото: Глава Малопургинского района Удмуртии Сергей Юрин

В Пугачево (Удмуртия) на территории бывшего арсенала проводятся работы по утилизации снарядов. Об этом сообщает пресс-служба Малопургинского района.

- Работы проходят с соблюдением мер пожарной и технической безопасности. Утилизация ведется каждый день с 08:00 до 11:00, кроме воскресенья, - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать спокойствие.

Напомним, 9 мая 2020 года жителей военного городка просят покинуть свои дома из-за возгорания травы и взрывов на территории бывшей военной части.

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