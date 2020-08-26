46-летний мужчина пострадал в ДТП с двумя машинами

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В Удмуртии на 93 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 «Волга» Можгинского района произошло ДТП с двумя машинами. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- 46-летний водитель машины «Рено Сандеро» при обгоне не выдержал бокового интервала до машины «Рено Сценик», врезался и улетел в кювет, - говорится в сообщении.

В результате ДТП водителя «Рено Сандеро» с места происшествия увезли в больницу.

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