Вскрывателя сейфов из Ижевска задержали в Волгограде

Мужчина совершал кражи в дневное время
Фото: Амир Закиров
Смоленские полицейские задержали уроженца Ижевска, который специализировался на кражах из сейфов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.
В феврале в выходной день мужчина 1966 года рождения повредил пластиковую дверь офиса, вскрыл сейф и украл 715 тысяч рублей. Благодаря видеозаписям полицейские установили машину злоумышленника. По предварительной информации стало известно, что преступление совершил ижевчанин, специализирующийся на кражах из сейфов в дневное время. В Смоленске мужчина продал старую машину и уехал в Волгоград. Там его и задержали смоленские полицейские. При нем был кейс с оборудованием для вскрытия сейфов и банковские карты. Предполагается, что на них мужчина зачислял украденные деньги.
Сейчас подозреваемый заключен под стражу в Смоленске. Ведется расследование.
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