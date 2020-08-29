Ижевчанин Ильназ Загитов ушел с поста главного тренера «Ирбиса»

Отец Алины Загитовой - тренер по хоккею Фото: Архив КП

Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, ушел с поста главного тренера казанскго клуба молодежной хоккейной лиги «Ирбис». Об этом сообщает Sports.ru ( 18+) со ссылкой на клуб.

Издание сообщает, что Ильназ Загитов хотел больше времени проводить со своей дочерью Алиной Загитовой. Информация появилась 26 августа, но тренер опроверг ее.

- Очень рад, что мне представилась возможность поработать в суперклубе. Здесь меня и мою семью очень хорошо встретили. Ребятам хотелось бы сказать, что я был очень рад видеть, как вы растете. Буду скучать по вам и болеть в предстоящем сезоне, - цитирует Sports.ru Ильназа Загитова.

Ранее стало известно, что Алина Загитова поступает на журфак.

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