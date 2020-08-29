Женщина убила сожителя в Удмуртии

Женщина убила сожителя ножом
Фото: Константин ИВШИН
В Кезском районе Удмуртии женщина убила сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.
По данным следствия, 27 августа подозреваемая вместе с 48-летним сожителем и односельчанином употребляла спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Женщина ударила мужчину ножом в шею. Он скончался через непродолжительное время.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Уже произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
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