Женщина убила сожителя в Удмуртии

Женщина убила сожителя ножом Фото: Константин ИВШИН

В Кезском районе Удмуртии женщина убила сожителя. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По данным следствия, 27 августа подозреваемая вместе с 48-летним сожителем и односельчанином употребляла спиртные напитки. Между ними произошла ссора. Женщина ударила мужчину ножом в шею. Он скончался через непродолжительное время.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей. Уже произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователь готовит ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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