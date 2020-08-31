Фото: Минсельхоз Удмуртии

Компенсацию на восстановление пасек получат пчеловоды Удмуртии, у которых установлена гибель пчел в результате отравления в период медосбора 2019 года. Соответствующее постановление подписано и вступило в силу 25 августа, заявочная компания объявлена с 1 по 30 сентября. Об этом сообщает региональный Минсельхоз.

- Финансовая поддержка пчеловодам будет предоставляться на покупку пчелосемей и пчелопакетов. 90% возмещения затрат получат те, у которых гибель составила 80% и более от всего имеющегося пчелиного поголовья. На 50% возместит региональный бюджет потери тех владельцев пасек, которые потеряли от 50% до 80% пчел. И 20% в случае, если на пасеке погибло от 30% до 50% насекомых. При этом наличие ветеринарно-санитарных паспортов Минсельхоз Удмуртии исключил из списка обязательных условий, чтобы этой поддержкой могли воспользоваться как можно больше владельцев пасек, - подчеркивается в сообщении.

В течение всего сентября удмуртские пчеловоды могут обратиться в региональный Минсельхоз за возмещением ущерба, причиной которого стала гибель пчел из-за химпрополки медоносных сельхозкультур.

Напомним, в ходе летнего полевого сезона 2019 года в частных подсобных хозяйствах погибло 213 пчелосемей. Ущерб пчеловодов-частников Минсельхоз Удмуртии оценил примерно в 1,5 млн рублей, еще 1,5 млн рублей - это упущенная выручка из-за неполученного меда.

В 2020 году ситуация с пчелами была взята под особый контроль, в сезон массовых обработок посевов пестицидами случаи отравления пчел были зафиксированы лишь в трех сельских районах - Шарканском, Вавожском и Дебесском. Причина прежняя - несогласованность действий между сельхозпроизводителями и пасечниками.

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