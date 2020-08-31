Двое мужчин погибли при пожаре в Удмуртии

Пожар произошел в доме жителя Кезского района Фото: Анастасия Захарова

В деревне Тольен Кезского района Удмуртии при пожаре погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

В огне умерли 57-летний хозяин дома и его 44-летний односельчанин. Оба нигде не работали и злоупотребляли спиртными напитками. Предполагается, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас произведен осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователь опрашивает родственников и односельчан погибших. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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