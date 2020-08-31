Разворотное кольцо появится в одном из микрорайонов Ижевска

Остановке придумают название до 1 сентября Фото: Архив КП

В микрорайоне «Александрово» сделают разворотное кольцо и остановку. Соответствующее распоряжение появилось на сайте администрации Ижевска.

Служба благоустройства и дорожного хозяйства организует посадочную площадку и установит павильон. Его перенесут с остановки «Центральный рынок» на улице Карла Либнехта. Это должны сделать до 31 августа. До 1 сентября новой остановке должны придумать название. Кстати, ранее четыре остановки в городе предложили переименовать.

Всего в Ижевске навесы появились на 15 остановках в этом году.

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