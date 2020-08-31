Водитель наехал на деревья в Удмуртии и погиб

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
29 августа на 15 км автодороги «Воткинск - Шаркан» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Происшествие случилось около 11 часов 49 минут. 44-летний водитель автомобиля «Chery Tiggo» не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в деревья. В результате водитель погиб. Сообщается, что он не пристегнулся.
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