Житель Ижевска прошел на проект «Дом - 2»

Фото: Instagram героя

Ижевчанин Андрей Кот попал на проект «Дом - 2» (16+). Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.

Ижевчанин хочет найти на проекте свою любовь и надеется, что проект подарит ему незабываемые эмоции и счастье. Друзья и близкие поддержали нашего земляка. Андрей пришел на шоу к Марсиаге.

- Она потеряла кота, я буду ее милым котом, - цитирует пресс-служба слова Андрея.

Фото: Instagram героя

Посмотреть первый эфир с участием ижевчанина можно будет 31 августа. Программа идет в 9.00, 23.00 и 00.00.

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