Дебошир с ножом напал на сотрудника Росгвардии в Ижевске

Фото: пресс-служба Росгвардии

В Ижевске на улице Совхозной задержали мужчину, который угрожал прохожим ножом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Сотрудники получили сообщения о человеке, который стоял на улице Совхозной с ножом и угрожал прохожим. На место происшествия прибыл экипаж Росгвардии. Они потребовали прекратить противоправные действия. В ответ дебошир бросился на сотрудников с угрозами убийства, нецензурно ругаясь. Росгвардеец выстрелил вверх, после чего нарушитель бросил нож. Его задержали и передали полицейским.

Следственный отдел по Индустриальному району города Ижевска проводит доследственную проверку по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудника Росгвардии (ч. 1 ст. 318 УК РФ – применение насилия в отношении представителя власти).

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