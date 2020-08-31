Социальные граффити нарисовали на пешеходных переходах в одном из городов Удмуртии

Рисунки появились перед пешеходными переходами Фото: Архив КП

Сотрудники Госавтоинспекции и дети из Молодежного центра нарисовали социальные граффити перед пешеходными переходами Глазова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Подростки сделали трафареты с символами и надписями: «Сними наушники», «Убедись в безопасности перехода», «Отвлекись от телефона». Потом рисунки нанесли краской около социальных учреждений и на подходах к школам.

- По задумке авторов надписи должны напомнить людям, приближающимся к проезжей части, что на пешеходном переходе нет гарантии полной безопасности. Даже на этих специальных участках происходят дорожно-транспортные происшествия, - говорится в сообщении.

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