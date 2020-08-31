Вакцина от гриппа появилась в Удмуртии

Поставить прививку можно бесплатно
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Удмуртию поступила первая вакцина от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Поставить прививку можно бесплатно в любой государственной поликлинике.
Планируется поставить вакцину более чем 900 тысячам жителям Удмуртии. Это составляет 60% населения региона.
Отмечается, что в прошлом году непривитые люди болели респираторными заболеваниями гораздо чаще. Среди привитых не зарегистрировано осложнений.
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