Алкоголь не будут продавать в Ижевске 1 сентября

Алкоголь запрещено продавать три дня в году Фото: Архив КП

1 сентября в Удмуртии не будут продавать алкоголь. Об этом напоминает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Розничная продажа спиртных напитков запрещена три дня в году по закону Удмуртской Республики 04.10.2011 г. № 44-РЗ (ред. от 13.12.2017) «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики». Алкоголь нельзя купить 25 мая, 1 июня и 1 сентября. Это не касается только ресторанов, баров, кафе.

За правопорядком 1 сентября будут следить более 1200 полицейских.

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