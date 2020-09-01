Фото: как тушили здание бывшего кафе «Кораблик» в Ижевске

Фото: Сергей Грачев

Вечером 31 августа в Ижевске загорелось здание бывшего кафе «Кораблик». К счастью, пострадавших не было. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Удмуртии пожар локализовали в 18:29. Причины пока неизвестны.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Напомним, что в начале года здание планировали продать из-за долгов за 13,12 млн рублей.

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