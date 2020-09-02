Велосипед похитили из подъезда в Ижевске

Велосипеды воруют из подъездов и общественных мест
Фото: Архив КП
1 сентября в Ижевске украли велосипед «Стелс 700 Навигатор» из подъезда одного из домов на улице Красноармейской. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.
С заявлением о пропаже велосипеда в полицию обратился 27-летний мужчина. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
Всего в Удмуртии с начала года украли более 300 велосипедов. В МВД просят не оставлять их без присмотра в подъездах и общественных местах, даже если у них есть противоугонное устройство. На деталях рекомендуется сделать гравировку. Также полицейские советуют не покупать «железных коней» у незнакомых людей по сниженной цене.
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