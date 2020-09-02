Подросток на питбайке получил травмы в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В поселке Ува около 17:30 водитель Volkswagen Polo столкнулся с питбайком, которым управлял 14-летний подросток. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.
Во время разворота водитель машины не уступил дорогу питбайку, который двигался навстречу и имел преимущественное право проезда. В результате подросток получил травмы.
Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево нужно включить поворотники, занять крайнее положение, пропустить транспортные средства, движущиеся навстречу и только после этого поворачивать.
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