Водитель «Мерседеса» насмерть сбил пешехода в Удмуртии

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

1 сентября водитель «Mercedes Benz» в Сарапуле сбил 34-летнего мужчину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

ДТП произошло около 21:05. Автомобиль совершил наезд на пешехода вблизи нерегулируемого пешеходного перехода. В результате мужчина получил смертельную травму.

В ГИБДД напоминают, что переходить дорогу нужно только в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии - на перекрестках по линии тротуаров или обочин, предварительно убедившись в безопасности.

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