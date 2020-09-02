Штрафовали жителей, идущих по улице: ремонт на улицах Маркина и Пастухова завершили в Ижевске

Улица Маркина. Фото: пресс-служба Ижевска

На улице Пастухова и улице Маркина в Ижевске закончили ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Протяженность улицы Маркина - 2,36 км. Дорогу сделали в два слоя - из асфальтобетона и щебеночно-мастичного асфальтобетона. Вдоль улицы сделали тротуары с карманами для общественного транспорта.

- У нас никогда здесь не было тротуаров. Представляете, выходишь из дома и сразу на дорогу. Кстати, меня однажды даже оштрафовали за то, что я шел по дороге к себе домой. А где мне еще было идти, если тротуара нет? Сейчас отлично сделали. Все жители довольны, - цитирует пресс-служба местного жителя Романа.

На улице Пастухова отремонтировали 1,78 км дороги. Рядом сделали пешеходные дорожки. В местах пересечения с проезжей частью занизили бордюры.

Улица Пастухова. Фото: пресс-служба Ижевска

Нарушений на участках дорог нет. Акты приемки подписали.

- Сегодня у нас проводится приемка объектов, подписание актов. Основные работы в рамках нацпроекта выполнены. Один объект у нас пока остается - это улица Саранская, но это в рамках дополнительных мероприятий. Там необходимо сделать водоотведение, поскольку выявлено 7 родников. Также на ряде объектов выполняется ряд дополнительных работ, которые делаются по обращениям жителей города, - сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев.

17 дорог в городе уже сданы, пять ждут приемки. Всего в этом году ремонтировали 23 дороги. Большую часть делают с тротуарами, 27 пешеходных дорожек ремонтируют дополнительно. В республике в этом году обновят асфальт на 80 км дорог.

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