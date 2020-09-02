Председатель Совета ветеранов Ижевска Шамиль Утешев скончался

Шамилю Утешеву было 79 лет. Фото: izh.ru

Шамиль Утешев, председатель совета ветеранов Ижевска, скончался 2 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Шамиль Утешев родился 26 февраля 1942 года. 45 лет работал на транспорте, из них 37 - на Горьковской железной дороге. Он был фирменного поезда «Удмуртия», железнодорожного вокзала станции «Ижевск», заведовал Сервисным центром.

Шамиль Хасянович был членом Общественной палаты города Ижевска, председателем Совета Ижевской общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Избирался депутатом Городской думы 1 и 2 созывов. Возглавлял Федерацию хоккея Удмуртской Республики, входил в состав правления татарского общества «Якташлар».

Дата и места прощания с Шамилем Хасяновичем пока неизвестны.

Редакция «Комсомольской правды - Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Шамиля Утешева.

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