Остановку в районе Металлурга в Ижевске сделают в сентябре

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На остановке «Белая ворона» в Ижевске появится павильон для ожидания трамвая. Об этом рассказал мэр Ижевска Олег Бекмеметьев на своих страницах в социальных сетях.

В течение сентября здесь благоустроят остановочную площадку, а потом поставят павильон. Там можно будет ожидать трамвай.

Напомним, ранее сообщалось об установке павильона в Ленинском районе. В планах в этом году была установка навесов на 15-ти остановках.

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