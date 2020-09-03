Коронавирус в Удмуртии, последние новости на 3 сентября 2020 года: три умерших и 11 заболевших в Нагорном интернате

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3 сентября в Ижевске зафиксировали 49 новых случаев коронавируса. Еще три пациента скончались, а 17 выздоровели.

Всего заболело 3 343 человека, вылечились 2 714 пациентов, умерли 66.

Карту распространения коронавируса можно увидеть по ссылке.

Также по распоряжению главы Удмуртии Александра Бречалова в Нагорном психоневрологическом интернате была проведена экстренная проверка. В ходе проверки положительный анализ на коронавирус выявили у 10 проживающих и 1 сотрудника интерната.

Что произошло в России?

В России на сегодня зафиксировали 4995 новых случаев коронавируса. Скончалось 114 человек, вылечились 5766. Всего в стране зарегистрировано 1 009 995 случаев коронавируса, 17 528 смертей и 826 935 выздоровлений.