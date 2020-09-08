За июль число безработных в Удмуртии выросло на тысячу человек

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За июль численность безработных в Удмуртии выросла на 1,05 тысяч человек. Всего по данным служба занятости республики на 1 сентября 2020 года зарегистрировано 29,79 тысяч безработных. Это на 22,44 тысяч больше, чем в прошлом году.

- Уровень регистрируемой безработицы в Удмуртии на 1 сентября составил 3,91%. Годом ранее он составлял 0,94%. Наибольший рост числа безработных отметили в Завьяловском и Увинском районах, а также в Ижевске, - отмечается в сообщении.

Напомним, с апреля в Удмуртии число безработных выросло в 4 раза.

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