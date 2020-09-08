Женщину, подозреваемую в краже из сейфа в Ижевске, задержали в Саратовской области

Женщину подозревают в краже 700 тысяч рублей Фото: Амир Закиров

В Саратовской области задержали 42-летнюю женщину, которую подозревают в краже 700 тысяч рублей из сейфа в торговой организации. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.

42-летняя женщина родом из Пермского края устроилась бухгалтером в торговую организацию. Через месяц из сейфа организации пропали 700 тысяч рублей.

Установить личность подозреваемой не удалось, потому что она предоставила работодателю паспорт с иными персональными данными и адресом регистрации в другом регионе.

В ходе оперативно-следственных действий удалось установить ее настоящие данные. Также установили, что женщина находилась в розыске из-за аналогичных преступлений в Воронежской, Челябинской, Свердловской областях, а также Пермского края. В момент задержания женщина устраивалась на работу в Волгограде.

Возбуждено уголовное дело п. «в» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в крупном размере). Часть похищенных денег, 100 тысяч рублей, подозреваемая добровольно выдала следствию. Сейчас она находится в изоляторе временного содержания.

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